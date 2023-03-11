Олег Скрипка оправдался за слова о "патриотическом цинизме" в сторону Нади Дорофеевой и других артистов

Певец Олег Скрипка прокомментировал свои слова в адрес певицы Наде Дорофеевой и других коллег, которые до начала полномасштабной войны пели на русском языке.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" подчеркнул, что его слова извратили, чтобы создать скандал между украинскими артистами. Все это, считает Скрипка, дело рук пропагандистов Кремля.

"Это кремлевский вброс. Так, чтобы поссорить украинских музыкантов между собой. И со мной это происходит не впервые. Эти скандалы раскручиваются. У меня спросили, что я думаю об артистах, которые раньше были русскоязычными, а сейчас стали украиноязычными. вниманию именно этих артистов. Это не мое мнение, это все знают, что это патриотический цинизм", — заявил Скрипка в ЖВЛ.

Напомним, что Олег Скрипка заявил, что Надя Дорофеева, как и другие артисты, до войны певшие по-русски, "искренние циники". По мнению музыканта, певица строит бизнес на сцене.

Читайте также: