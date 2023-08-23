Олег Скрипка оскандалился выступлением на фестивале в поддержку российских музыкантов-беженцев

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка попал в громкий скандал, выступив в Черногории на фестивале в поддержку российских музыкантов-беженцев.

Сам исполнитель об этом не сообщал, хотя подтверждал, что был в Черногории. Тем временем организатор фестиваля Music Saves the World (который ранее назывался "Усадьба Jazz" и до 2019 года активно проводился в России), российский продюсер Мария Семушкина рассказала о выступлении Олега Скрипки. Исполнитель не был заявлен в лайн-апе, однако на мероприятие наведался. Семушкина, в свою очередь, предложила артисту выступить, а он согласился.

Пост Марии Семушкиной / Фото: из соцсетей

Олег Скрипка был в Черногории / Фото: из соцсетей

"Я пригласила Олега на сцену и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще и замечательной певицей Gladys из Франции произошел отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", — написала Семушкина в своем Facebook.

В общем, на фестивале выступило немало россиян. Более того, там собирали средства в поддержку российских музыкантов-беженцев, о чем было заявлено в афише события.

Афиша фестиваля Music Saves the World / Фото: из соцсетей

Кстати, сам Олег Скрипка уже прокомментировал скандал. В комментарии "Суспільному" пресс-служба артиста заявила, что "это несется информационная атака".

Напомним, недавно разразился скандал вокруг фестиваля в Польше в поддержку Украины, где должно было выступить немало украинских артистов. Однако оказалось, что к благотворительному мероприятию причастны россияне. Украинские артисты уже прокомментировали, как они оказались в лайн-апе.

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