Олег Скрипка оскандалился заявлением о феминизме и ЛГБТ: "Я за здоровое общество"

Артист высказался по поводу того, каким по его мнению должно быть украинское общество.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка удивил своим заявлением о феминизме и ЛГБТ-сообществе.

По мнению музыканта, все украинцы должны соблюдать "традиционный" порядок в семьях, а женщины "уважать" мужчин. Более того, в своем заявлении Скрипка сравнил ЛГБТ и феминизм с войной и эпидемией, которые негативно влияют на рост популяции людей. Однако, по словам певца, он не против сексуальных меньшинств и разных идеологий.

"У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию. К сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, есть болезни, есть эпидемии, есть феминизм, есть история ЛГБТ. Я не против ЛГБТ-истории и феминисток, но за здоровое общество, чтобы Украина развивалась и процветала. А для этого должна быть основа, как у хасидов и настоящих украинцев. Украинцы не должны отставать от хасидов", — сказал Скрипка в интервью Натальи Влащенко.

Олег Скрипка оскандалился заявлением о феминизме и ЛГБТ / Фото: facebook.com/o.skrypka

Как считает певец, в семье, где женщина поддерживает феминизм, не могут быть много детей и счастливых отношений.

"Если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию. Нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщин, а женщина ведет себя как верхняя, то это — БДСМ, а не семья", — добавил Скрпика.

По словам артиста, он отнесется с пониманием, если кто-то из его четырех детей с возрастом заявит о своей "нетрадиционной" ориентации.

Напомним, что и раньше Олег Скрипка делал подобные заявления. Тогда певица Оля Цыбульская встала на защиту женщин и раскритиковала слова коллеги.

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