Олег Скрипка оскандалился заявлением, почему красивые женщины страдают от насилия: "Это из-за вашего поведения"

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка продолжает удивлять поклонников своими скандальными заявлениями.

В этот раз, во время разговора с ведущим Алексеем Сухановым для его YouTube-проекта "Говорит Суханов", Скрипка удивил мыслями о том, почему красивые женщины привлекают потенциальных абьюзеров. По словам музыканта, красивые женщины – "холодные" и отталкивают мужчин. Впрочем, считает Скрипка, таким своим поведением эти женщины притягивают "быков":

"Как правило, красивые женщины, они очень хамовито ведут себя по отношению к мужчинам. Они холодные, не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают жеста ни одного. Я как мужчина, который не сделает никогда первого шага, поэтому меня эти женщины всегда отталкивали. Это, девушки, чтобы вы знали: иногда вы отталкиваете мужчин, потому что вы холодно ведете себя. Вы можете быть очень пылкими внутри, но когда холодно ведете себя, вы лучших мужчин отталкиваете. А именно "быков" вы, как жертвы, зажигаете. Поэтому, красивые девушки, вы подтягиваете к себе это, агрессивных мужчин и тех мачо, и вы страдаете от насилия именно из-за вашего такого холодного поведения. Это очень парадоксально, но это так", – поделился своими мыслями Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Кроме того, музыкант поделился, что его восхищают и даже возбуждают независимые женщины, которые в этом мире твердо стоят на ногах. А желающих "сесть мужчине на голову" он окрестил словами "незрелость и паразитизм".

Напомним, ранее Олег Скрипка оскандалился заявлением о феминизме и ЛГБТ. По мнению музыканта, все украинцы должны соблюдать "традиционный" порядок в семьях, а женщины "уважать" мужчин. Более того, в своем заявлении Скрипка сравнил ЛГБТ и феминизм с войной и эпидемией.

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