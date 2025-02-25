Олег Скрипка откровенно рассказал о ссорах с женой и признался, чем занимаются его четверо детей

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, из-за чего может поссориться с женой, и рассекретил, чем сейчас занимаются его четверо детей.

Артист не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Певец считает, что частное должно оставаться частным. Впрочем, в программе "33 вопроса" исполнитель приоткрыл занавес личной жизни. Олег Скрипка признался, что очень благодарен жене, что она во время войны приняла решение оставаться с ним в Киеве. Музыкант говорит, если бы не это, не знает, как бы сложилась их супружеская жизнь.

"Война – это очень стрессовый раздражитель. Действительно, людям очень трудно оставаться адекватными и быть вместе. Я благодарен своей жене. Я настаивал, чтобы моя семья уехала из Киева, они сказали, что никуда не поедут. Этот факт повлиял, что наша семья была вместе. Я не знаю, как бы это было, если бы они там, а я здесь. Я так понимаю, именно по этой причине многие браки разваливаются", - поделился певец.

Олег Скрипка с женой

Также Олег Скрипка рассказал и о семейных ссорах. Оказалось, что конфликты между супругами возникают из-за 47-го президента США Дональда Трампа. Певец считает, что политик непредсказуем и может вызвать хаос в собственной стране и мире, а вот его жена иного мнения.

"Больше всего поругаться можем из-за Трампа. Я говорю, что Трамп – неуправляемый человек, непонятно, куда он выведет свою страну и весь мир. А жена говорит, что все будет классно, он нормальный чувак", — признался артист.

Олег Скрипка и его супруга воспитывают четырех детей. Дочери супругов сейчас учатся в школе. Тем временем старший сын выбрал профессию археолога и историка и получает соответствующее образование. А вот младший Устим решил пойти по стопам звездного отца и занимается музыкой. Юноша хочет всего достичь сам, поэтому отказывается от помощи Скрипки. Кстати, певец предлагал сыновьям поступить в зарубежные вузы, однако ребята пожелали остаться в Киеве.

Сыновья Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

"Девочки учатся в школе. Младший сын Устим себя реализует как артист. Он пытается шифроваться, я его понимаю и поддерживаю. Я предлагаю свою помощь, он отказывается. Так бы у него карьера шла быстрее. Старший Роман — учится на историка и археолога. Я хотел отправить ребят учиться за границей, они оба отказались. Они себя не видят за границей, так что оба учатся в Киеве", - поделился артист.

Напомним, недавно Олег Скрипка вспомнил, как провел детство в Курской области. Также исполнитель удивил, как там к нему относились.

Читайте также: