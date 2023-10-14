Олег Скрипка ответил, готов ли пойти воевать на фронт: "Функцию свою выполняю"

Украинский певец Олег Скрипка ответил, готов ли он взять в руки оружие и защитить нашу страну.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант признался, как отреагирует в случае необходимости уйти на фронт. По словам Скрипки, когда все мужчины в стране будут вынуждены пойти воевать, он также не останется в стороне.

"У каждого мужчины есть такие мысли. Если будет реально такая ситуация, что все-все мужчины будут нужны, то, безусловно, все мужчины пойдут", — сказал певец.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Несмотря на это, лидер группы "Вопли Видоплясова" считает, что больше пользы для государства он может принести, как музыкант.

"Я знаю ребят из музбата, музыкального десанта, как мой знакомый Коля Серга – он реально пошел на передовую, а потом ему дали культурные задачи. Мы сейчас сотрудничаем с ними. То есть использование человека так, как он может себя проявить, для войны, безусловно, лучше. Да, может легко сидеть, ездить по концертам, иногда на "передок" выезжать, философствовать, но я считаю, что функцию свою выполняю. И может будет хейт, но у меня четверо детей, ответственность за них и ответственность за группу. Мы собрали много средств и нашим защитникам, и детям-переселенцам, поэтому, я считаю, это полезная штука, которой я занимаюсь", – добавил Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Напомним, что недавно Олег Скрипка оказался в центре скандала после своих высказываний в сторону женщин и причин того, что они становятся жертвами насилия.

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