Олег Скрипка ответил, почему не жалеет о заработках в России до 2014 года: "Это было абсолютно правильно"

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка признался, что не сожалеет о своих многочисленных выступлениях и участии в проектах в России до 2014 года.

По мнению музыканта, получать заработки там было верным решением, ведь все деньги он тратил на развитие украинской музыки.

"Это было абсолютно правильно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру", — рассказал певец "24 канала".

Фото: instagram.com/vopli.vidoplyasova

После 2014 года Скрипка и его группа, как и многие украинские артисты, полностью прекратили концертную деятельность в России и сосредоточились на выступлениях в Украине. Впрочем, артиста возмущало, что украинцы после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе все равно продолжали слушать российских исполнителей.

"Когда началась война, еще в 2014 году, мне было странно слышать в украинских клубах русскую музыку. Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировая, а другая половина – русскоязычная. было вообще. После 2014 года в Одессе была только российская музыка. Иностранного не было ничего", — заявил Скрипка.

Напомним, что недавно Олег Скрипка мощно выступил на киевском железнодорожном вокзале.

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