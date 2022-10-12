Олег Скрипка показал девочку, которая играла песню "ВВ" на улице – она погибла при обстреле в Славянске

С начала полномасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 422 детей, более 784 ранены.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился с поклонниками щемящим видео.

На странице в Instagram музыкант разместил ролик, на котором девочка на улице на скрипке играет мелодию знаменитой песни "ВВ" под названием "Весна". Как сообщил Скрипка, этой девочки не стало из-за вражеских обстрелов оккупантов.

"Девочка Катя погибла в результате вражеских обстрелов в городе Славянск… Просто оставим это видео здесь", — написал под видео Скрипка.

Поклонники творчества группы "ВВ" выразили искренние соболезнования семье девочки: "мои соболезнования родным и близким. Эта война против всех нас и она касается сегодня каждого украинца. Держимся вместе", "как жаль", "Вечная память такой светлой девочке".

Отметим, что по последним данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на утро 12 октября 2022 года более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 422 ребенка погибли и более 808 получили ранения разной степени тяжести.

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