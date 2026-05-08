Олег Скрипка показал маму-красавицу и порадовал ее сюрпризом накануне важного праздника

Музыкант пришел к родному человеку в гости не с пустыми руками.

Валерия Гажала
Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка накануне Дня матери показал своего самого родного человека.

Так, знаменитость пришел в гости к маме Анне. Он напомнил о важности заботы о родителях и призвал поздравлять своих мам с их днем 10 мая. Правда, сам сделал это заранее из-за работы.

Тем не менее, мама Скрипки была изрядно рада его видеть. 61-летний музыкант вручил Анне пышный букет роз и выразил свои чувства к ней. Для особой встречи родной человек звезды нарядился в платье и собрал волосы.

«Лучший сезон года — весна! И скоро День матери. И мы уважаем наших матерей, дарим им цветы. Я перед домом моей мамы и мы ей сделаем сюрприз. Я поздравил свою маму немного раньше времени, потому что буду в рабочей поездке. Не забывайте самых любимых для вас женщин, которые дарили вам жизнь, любовь и ласку», — отметил Олег.

Олег Скрипка с мамой / © instagram.com/o.skrypka

В комментариях маму певца засыпали комплиментами и поздравлениями. Кроме того, обратили внимание на их большое сходство.

  • Как вы похожи. Здоровья и здоровья мамочке и жить больше ста лет

  • Какая красивая мамочка! Дай Бог здоровья!

  • Чтобы я всегда имела такой нарядный вид, когда ко мне пришли неожиданно с сюрпризом! Мама красавица!

  • Какая красивая и милая у Вас мамочка, Олег, и Вы на маму очень похожи. Здоровья вам обоим

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко также показывала свою маму и каким оригинальным подарком ее порадовала.

