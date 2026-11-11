Олег Скрипка предположил, кто причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия музыканта

Олег Скрипка и ДТП Кузьмы Скрябина

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Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка высказал предположение, что за смертельной аварией, в которой погиб Андрей Кузьменко, могли стоять представители Кремля.

Музыкант не отверг версию о возможном убийстве, а также объяснил, почему, по его мнению, российские власти могли быть заинтересованы в смерти лидера «Скрябина».

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Об этом Скрипка рассказал в интервью Василию Тимошенко. Когда его спросили, считает ли он гибель Кузьмы несчастным случаем или умышленным убийством, артист не стал утверждать, что знает правду, но озвучил собственное предположение.

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«Я был знаком, часто пересекался. Я думаю, что это был фатум. Как это произошло — я не знаю. Или его кремлевцы убили. Он погиб, это действительно была трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен — он был борцом против бандеровской власти, и это сработало в другую сторону. То есть люди его восприняли как положительного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе», — заявил Скрипка.

Кузьма Скрябин

Скрипка не привел доказательств подтверждения своей версии, однако обратил внимание на то, что Кузьма имел четкую гражданскую позицию и не боялся публично высказываться о событиях в Украине. По мнению музыканта, это могло кому-то не нравиться.

Отдельно Скрипка упомянул о человеческих качествах Кузьмы. Он назвал его чрезвычайно открытым и коммуникабельным, а также вспомнил, что музыкант умел находить общий язык с людьми из совершенно разных сред.

«Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него было свойство найти общий язык с любым человеком. И он был совершенно не эгоистичен, дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами», — отметил исполнитель.

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Как погиб Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП в Днепропетровской области. Артист возвращался с концерта в Кривом Роге, посвященного 25-летию группы «Скрябин». Его автомобиль столкнулся с молоковозом. Музыкант погиб на месте крушения.

По официальной версии, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В числе обстоятельств ДТП называли сложные погодные условия. В то же время в семье Кузьмы впоследствии возникали сомнения в полноте расследования.

ДТП Кузьмы Скрябина

Мать артиста Ольга Кузьменко не раз говорила, что не верит в случайность трагедии. Она обращала внимание на возможные технические проблемы с автомобилем и вспоминала предыдущий инцидент 2014 года, когда во время движения у машины улетело колесо. Отец музыканта Виктор Кузьменко также выражал сомнения в обстоятельствах гибели сына.

Впрочем, ни предположение Олега Скрипки, ни сомнения родственников сами по себе не доказывают, что авария была намеренно организована или что к ней причастны представители Кремля. Официально подтвержденной причиной смерти Кузьмы остается ДТП.

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Напомним, недавно ведущая Наталии Салоник попала в серьезное ДТП, у нее впереди уже запланирована операция.

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