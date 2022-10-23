Олег Скрипка признался, что его 14-летний сын отыграет первый сольный концерт

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что вскоре его младший сын Устим отыграет свой первый сольный концерт.

В частности, выступление состоится в начале февраля в одном из пабов столицы. Вход в заведение будет свободным, однако во время концерта сына музыканта будут собирать средства на ВСУ.

Как рассказал Скрипка, 14-летний сын полностью сам организует свой концерт, так что даже он не знает, как все будет происходить.

"Сам не знаю, как это будет выглядеть. Он сам готовится, организует. Интересно…", — рассказал Скрипка в интервью на YouTube-канале "ТВОЄ".

Также певец признался, что сын начал делать музыку уже давно. Скрипка подарил парню свой старый ноутбук, где были приложения для записи песен. С того времени Устим и начал писать собственные композиции.

Сам музыкант не лезет в дела сына. Скрипка считает, что Устим должен научиться всему самостоятельно.

"Я подарил ему свой старый ноутбук с программами, это еще ему было 12-13 лет. Сейчас он сам пишет песни, сам сводит, сам видео делает. Я не вмешиваюсь вообще. У него сейчас такой возраст. Если получится, то он будет думать, что благодаря мне, а если не получится, он будет думать, что из-за меня", — отметил певец.

В общем, Устим уже успел написать три альбома. Кстати, сын в творчестве не пошел по стопам звездного папы. Пока Скрипка играет рок, Устим хип-хоп, рэп и R&B.

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