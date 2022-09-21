Олег Скрипка признался, что имел многолетний бизнес в России: "Я зарабатывал очень много"

Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка признался, что имел своеобразный бизнес в РФ.

В частности, коллектив зарабатывал много денег в России. Но все деньги музыканты пытались инвестировать в развитие украинской культуры.

"Прошлые годы я накопил средства. Мой бизнес был в основном в России. Я брал эти российские средства, и я их инвестировал в фестивали "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Это моя была схема. Я хотел, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали. Я не все инвестировал, у меня остались какие-то средства, вот я их сейчас поедаю", – рассказал Скрипка в интервью Алине Доротюк.

Олег Скрипка / Фото: УНИАН

Бизнесом музыкант называет концерты группы "Воплі Відоплясова" в России. До 2014 года у коллектива было немало выступлений в РФ, и украинцы собирали полные зрительные залы. Но после вторжения России в Украину Скрипка перестал туда ездить вообще, а тем более с концертами.

"Бизнес в России у меня был – это концерты группы "Воплі Відоплясова" до 2014 года. Я зарабатывал очень много. В 2014 году у меня был последний концерт или в январе, или в феврале", — поделился музыкант.

Сегодня Скрипка дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Средств почти не зарабатывает. Впрочем, все же определенную прибыль у Скрипки есть, на который сейчас живет его семья.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

"У меня очень хорошо заработала эта схема – сбор авторских. Мы ездим с концертами. Средства мы передаем на благотворительность, но у нас есть суточные. Мы живет на суточные, что-то удается отложить. Суточные – это 50-100 евро. И у меня есть недвижимость в Киеве. Там люди съехали, но сейчас немного люди возвращаются, будем сдавать", — рассказал Скрипка.

Напомним, недавно концерты "Воплі Відоплясова" начали активно отменяться в Германии. Как рассказал лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, россияне делают все для того, чтобы выступления коллектива не могли проходить в немецких городах.

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