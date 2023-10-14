Олег Скрипка признался, как благодаря жене не попал в руки российских окупантов

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, что в начале полномасштабной войны принял с супругой решение, что она с детьми остается в Украине.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Скрипка рассказал, что его жена категорически отказывалась покидать его и чувствовала, что все будет хорошо:

"Я благодарен своей жене. Она просто ни под каким соусом не хотела выезжать. Было принято решение, что мы находимся всей семьей с детьми в Киеве. Если ситуация будет крайне критическая, тогда мы будем уезжать. Но мы верили, что наши войска удержат Киев, так и произошло. Моя жена она там что-то чувствует гораздо больше, чем я, она говорила, что все будет хорошо", – рассказал Скрипка.

Олег Скрипка с женой

Рассказал он и о том, как он в начале полномасштабного вторжения хотел уехать на дачу под Бучей, но его жена почувствовала, что не стоит этого делать.

"Я, опять-таки, говорю, я не чувствую… Говорю семье: "Поедем на дачу". Как раз это была эмоция, логика не работала. А потом когда я осознал, что на мою дачу зашли орки и они там жили. Если бы мы тогда поехали на дачу… Это вообще… Они жили, кажется, несколько месяцев… И только сейчас, это уже год, как их оттуда турнули, я только сейчас привожу дачу в чувство… Они там повалили мне забор. Я ездил по всем этим, смотрел, как особенно Гостомель, Ирпень, Буча они (оккупанты – прим.ред.) просто такими БТРами вываливали заборы и на БТР загружали, что было в домах, и вывозили", – поделился Скрипка.

Олег Скрипка с женой

Он отметил, что его дом в первые месяцы войны был возле самой линии фронта:

"У меня так случилось, что мой дом возле самой линии фронта стоял. Там где река Ирпень, там дамба. Ирпень вливается в Киевское море и там наши разбомбили эту дамбу и она разлилась. И это как раз была природная линия фронта. А мой дом просто перед этой дамбой", – рассказал музыкант.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказал, пойдет ли воевать на фронт и объяснил, как он помогает Украине побороть российского врага.

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