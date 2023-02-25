Олег Скрипка раскритиковал Надю Дорофееву и ее творчество во время войны: "Это патриотический цинизм"

Певец Олег Скрипка прокомментировал, как относится к исполнительнице Наде Дорофеевой и ее творчеству.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" отреагировал на слова певицы о том, как изменилась ее позиция после начала полномасштабной войны и то, что до этого она была "инфантильной и безответственной".

По мнению Скрипки, Дорофеева относит к творчеству как к бизнесу и то, что сейчас певица полностью на украинском в своей карьере ничего не означает.

"Это патриотический цинизм. Эти люди просто искренние циники. Есть люди сцены, а есть люди — бизнесмены сцены. На сегодняшний день люди приходят и наблюдают на сцене бизнесменов. Вот они себе классно построили карьеру и еще более-менее нормально поет", — высказался Скрипка в интервью "Твой город".

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как считает музыкант, слишком мало отказаться от русскоязычных песен, нужно иметь вкус и не хайповать на теме войны и победы.

"Мы имеем культурную катастрофу и, наверное, было российское влияние в том числе. То есть структура шоубизнеса не изменилась, если мы язык поменяли, исчезло ли российское влияние? Был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки, чтобы были в эфире. Если забрали русскоязычный контент, что мы оставляем, если механизм тот же? Нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова о свободе", — сказал Скрипка.

Олег Скрипка

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