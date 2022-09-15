Олег Скрипка раскрыл схему, как россияне срывают его концерты в Германии: "Власть слишком толерантна"

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, что уже второй день подряд не может найти площадку в городе Гамбург, Германия, где мог бы отыграть концерт.

У группы "ВВ" во главе с Олегом Скрипкой 14 сентября должен был состояться концерт в городе Гамбург, Германия.

Впрочем, как сообщил Олег Скрипка на своей странице в Instagram, уже второй день концертные площадки отказывают ему в выступлении. Как рассказал музыкант, это все дело рук россиян:

"Я не думал, что в Германии так может происходить. Потому что контракт, законы и тому подобное — ничего не боятся, просто отменяют. Потом еще три площадки и одна украинская церковь сначала согласились, потом отказались. И вопрос: почему так происходит? Разгоняется прессой здесь, в Германии, и в Интернете, что украинцы фашисты, что Скрипка – это глава фашистов в Украине и они поют фашистские песни", – рассказал Скрипка.

По его словам, в местной печати распространяется эта информация и концертная площадка, с которой была договоренность, вынужденная отказать. Более того, по словам Скрипки, россияне спонсируют местные фашистские организации:

"Я так понимаю, что концертной площадке угрожают. Здесь есть такие фашистские местные организации, которые мы знаем, кем спонсируются, которые прикрываются ливанскими взглядами. И оказывается, что они здесь себе позволяют, во благо цивилизации, для мира и равенства приходить и крушить, разбивать витрины клубов, заведений… И власть, потому что это толерантно, предлагает не играть концерт, потому что могут прийти всех избить и растрощить. Друзья, это мне напоминает 90-е в Украине. По крайней мере, до войны такого не происходило", — говорит в видео Скрипка.

По словам музыканта, единственное, что могут сделать власти, это настойчиво посоветовать не проводить концерт:

"Власть говорит, не делайте концерт, потому что мы будем беспокоить этих местных фашистов, которые спонсируются из Кремля и они будут всех бить. И, оказывается, уже была разбита украинская церковь, которая не смогла нас принять, потому что они боятся, что они еще раз придут и снова разнесут. Здесь. В Гамбурге. У нас в полицию подается и полиция защищает. А они говорят, лучше не играйте концерт", — говорит возмущенный артист.

Впрочем, Олег Скрипка не сдается. Он с командой продолжает искать площадку, где сможет отыграть концерт, однако говорит, что не сможет официально сообщить о его месте тем, кто приобрел билет, поэтому пообещал проинформировать о месте выступления иначе.

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