Олег Скрипка рассекретил, какие подарки получил на 60-летие и где будет учиться его младший сын

Лидер группы "ВВ", певец Олег Скрипка рассекретил, как отпраздновал свой день рождения и какие подарки получил.

Артисту 24 мая исполнилось 60 лет. Свой день рождения исполнитель провел в кругу семьи. Певец повел семью в ресторан, где насладился вечером с четырьмя детьми и женой.

"Этот день рождения не был исключением. Мы всегда семьей куда-то идем, в обычный ресторан. Мне дети спели "Многая лета", — рассказал артист в программе "Ранок у великому місті".

Олег Скрипка на концерте в Киеве

Уже на следующий день Олег Скрипка собрал близких друзей и поклонников. В частности день рождения певец провел в клубе, где отыграл большой концерт. Перед началом события артист собрался с близкими. Он получил от них всевозможные подарки. Особый презент сделал певец Александр Положинский. Музыкант вручил коллеге за сценой картину, которую написал художником из Донбасса на коробке из-под боеприпасов.

"Картину рисовал мой друг, художник из Донбасса. Его зовут Сергей Сметанкин. Это картина на ящике от боеприпасов", — отметил Положинский.

Александр Положинский и Олег Скрипка / Фото: скриншот с видео

Кстати, Олег Скрипка также рассказал об учебе своего 16-летнего сына. Ранее Устим планировал пойти по стопам отца и заняться музыкой. Впрочем, как оказалось, парень держит в секрете, куда планирует поступать на учебу. Хотя Олегу Скрипке и хочется узнать, однако он не давит на сына и понимает, что он просто хочет делать самостоятельные шаги.

"Устим мне не говорит, он держит в тайне. Я ему задал вопрос, говорю: "Ты можешь папе сказать хотя бы в день рождения?". Он сказал, что нет. Ребенок хочет делать самостоятельные шаги, чтобы я никоим образом не вмешивался", – поделился Олег Скрипка.

Сын Олега Скрипки

Напомним, Олег Скрипка по случаю дня рождения устроил громкий концерт в одном из киевских клубов. Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и предлагает узнать, как прошло выступление музыканта в честь 60-летия.

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