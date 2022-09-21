Олег Скрипка рассказал, что оккупанты сделали с его домом возле Бучи и где находится его семья

Солист рок-группы "ВВ" Олег Скрипка признался, в каком состоянии сейчас его дом возле Бучи, куда весной ворвались оккупанты.

Как рассказал музыкант, его семья там не живет, ведь это дача, и они туда ездят летом. Поэтому из вещей там ничего почти ценного не было, только картина Анатолия Криволапа.

Скрипка рассказал, что ничего там не пропало. Оккупанты только там насорили, выбили дверь и побили окна.

"Это огромный дом, но он предназначен только для того, чтобы там жить летом. Поэтому там нет вещей. Там есть только кровати. Там нет даже телевизора. Так есть кухня, есть раковина, унитаз, стиральная машинка. Орки не забрали ничего. По моему мнению, скорее всего, они просто убегали. Просто там нагадили, как они по своей природе это делают", — поделился Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: УНИАН

Сейчас на даче работает клининговая компания, которая все там убирает. По словам музыканта, скорее всего, оккупанты убегали, поэтому вещи не исчезли. Они даже оставили свои.

"Сейчас на даче… Я компанию пригласил, которая занимается клинингом. Я сильно не вникал, что там украдено, но там дверь где-то сломана, где стекла выбиты. Кроме этого, там появилось три банки не моих консервированных огурцов, российские пайки остались", – добавил Скрипка.

Рассказал музыкант и о своей семье. В целом жена с детьми отказалась уезжать из Украины, поэтому они остались в Киеве, где сейчас и находятся.

Фото: скриншот с видео

"24 февраля мы проснулись от взрывов, собрали домашнее совещание, и единодушно моя семья озвучила тезис, что мы все остаемся в Киеве. Я уважаю их мнение. Я думаю, что они не осознавали, насколько это опасно. Уже первого апреля, когда мы увидели эти все кадры из Бучи, мы осознали, насколько это все было опасно. Моя семья оставалась в Киеве, и она остается в Киеве", — поделился артист.

Фото: скриншот с видео

Напомним, Олег Скрипка признался, что имел многолетний бизнес в России. Впрочем, после 2014 года музыкант перестал зарабатывать там деньги.

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