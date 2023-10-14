Олег Скрипка рассказал, как его детей в школе затравили из-за того, что у них нет телефонов

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка поделился своими лайфхаками по воспитанию детей.

У музыканта вместе с женой четверо детей – двое сыновей и две дочери. Опытный отец в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" честно признался, что проводит с детьми не так много времени. Поэтому больше лайфхаков у его возлюбленной.

Тем не менее, артист поделился, что главное, чтобы слова родителей отвечали их поведению:

"Основной лайфхак. И это что касается детей, и взрослых, и вообще. Это бытовые двойные стандарты. Люди пытаются что-то друг другу рассказывать, или родители детям что-то рассказывать, а делают совершенно другое. А дети – они считывают. Они слова не очень воспринимают, они смотрят, как ты делаешь. Как твои слова отвечают твоим действиям", – отметил Скрипка.

Олег Скрипка с сыновьями

Скрипка рассказал и о характере своих детей. Музыкант поделился, что его дети никогда не пользовались узнаваемостью отца. Кроме того, говорит Скрипка, они учатся в школе, где все находятся на уровне. Однако, как рассказал музыкант, его детей в школе булили из-за того, что у них не было мобилок:

"Думаю, мы правильно их как-то направили. Они не кичатся, что у них там какой-то отец. Мы соответственно своему видению воспитываем детей. И у нас постоянно эта история, что у нас дети подрастали и они единственные в классе были без мобилок вообще. Мы покупали детям мобилки не потому, что мы считали нужным, а чтобы их не булили. Мы покупали мобилки, потому что их булят в классе, что у них нет мобилки. Мы старшей дочке купили мобилку, она показала в классе, что она у нее есть, и она лежит дома, она ее не носит. Она ей не нужна", – рассказал звездный отец.

Олег Скрипка с сыновьями (архивное фото) / Фото: пресс-служба Олега Скрипки

По словам Скрипки, его старший сын уже живет отдельно, а младший понемногу тоже становится самостоятельным и даже отказывается брать у родителей деньги:

"Сын младший, у него такой характер, мы даем ему деньги, – он не берет. Он уже на песнях сам зарабатывает. А ему 15 лет. Я был готов помогать ему в его музыкальной карьере. Он категорически отказался. Он говорит: "Если я не построю сам своей карьеры, у меня не будет той силы, энергии, понимания как работать. Если ты мне будешь помогать, я потом не смогу сам полноценно жить дальше." Есть такая мудрость", – рассказал Скрипка.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказал о сильной интуиции своей жены и как она уберегла всю семью от российских оккупантов.

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