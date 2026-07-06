Олег Скрипка шокировал признанием о том, почему покинул Париж на пике своей карьеры: «Любовь внезапно закончилась»

Олег Скрипка

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Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка впервые откровенно рассказал, почему решил покинуть Францию, где коллектив пользовался успехом и активно развивал свою музыкальную карьеру.

Музыкант признался, что решение о возвращении не было спонтанным. После нескольких лет жизни в Париже ситуация для группы начала стремительно меняться. Государственная программа, которая помогла артистам заявить о себе во Франции, завершилась. В то же время, по словам Скрипки, вокруг Украины всё чаще распространялись негативные стереотипы, что ощутимо повлияло на отношение к украинским исполнителям. Из-за этого сотрудничество с музыкальной индустрией стало значительно сложнее.

«Ну, и напоследок: я же был женат, и моя жена-француженка была моим менеджером. И вот любовь вдруг взяла и закончилась», — поделился певец в интервью Blick.ua.

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«Вопли Видоплясова» / © Олег Скрипка

Артист не скрывает, что личные обстоятельства также стали переломным моментом. Он отметил, что после разрыва отношений уже не видел причин оставаться во Франции. К тому же он убедился: Париж, несмотря на свою атмосферу и культурную жизнь, не является городом, в котором украинцам легко устроить постоянную жизнь.

«Так и было на самом деле. Я всё собрал и вернулся домой», — говорит Скрипка.

Более пяти лет группа «ВВ» работала во Франции и успела стать заметным явлением на местной музыкальной сцене. Однако в 1996 году коллектив завершил французский этап своей истории и вернулся в Украину, где продолжил творческую деятельность.

Напомним, ранее певица Ульяна Ройс после съемок клипа в постели с Олегом Скрипкой раскрыла, сколько она ему за это заплатила.

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