Олег Скрипка удивил фото с Дэвидом Линчем и как они познакомились

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка трогательно почтил память покойного режиссера Дэвида Линча.

Известно, что 78-летний художник скончался 16 января. Причины смерти пока не разглашаются. Впрочем, мировые и украинские знаменитости уже несколько дней не могут поверить печальной новости. Они делятся воспоминаниями о покойном Линче и выражают соболезнования семье звезды. В свою очередь Скрипка также присоединился к ним, поделившись щемящими воспоминаниями и общим фото со звездой в фотоблоге.

Как оказалось, Олег и Дэвид были знакомы. Так случилось из-за их совместного увлечения медитациями. По словам украинского музыканта, Линч был довольно необычным и глубоким человеком. И подчеркнул, что режиссер всегда поддерживал Украину во время войны.

Олег Скрипка и Дэвид Линч / Фото: instagram.com/o.skrypka

"С необычайной грустью узнал о смерти Дэвида Линча, художника, кинорежиссера, музыканта и актера. Но эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним на почве трансцендентальной медитации. Дэвид — незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память тебе, Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти", — подчеркнул Скрипка.

Напомним, недавно певица Камалия также сообщила о невосполнимой потере. У артистки умер ее дядя – она вспомнила, какой он был при жизни.

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