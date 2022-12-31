Олег Скрипка восхитил мощным выступлением на железнодорожном вокзале Киева

Украинская рок-группа "Воплі Відоплясова", солистом которой является Олег Скрипка, 30 декабря порадовала украинцев необычным выступлением.

В частности, музыканты дали новогодний концерт прямо на железнодорожном вокзале Киева. Лидер коллектива Олег Скрипка в Facebook показал видео, как это происходило.

В общем, импровизированная сцена для группы была расположена у эскалатора на ступеньках. Олег Скрипка вживую исполнял песни, а другие участники коллектива играли на инструментах. Запел солист "Воплі Відоплясова" колядку "Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!" и "Ой, у лузі червона калина".

Желающих посмотреть концерт группы оказалось немало. Центральный зал помещения был переполнен зрителями. Между тем в фотоблоге Олега Скрипки юзеры отметили, что выступление было действительно мощным.

Напомним, недавно лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук тоже дал импровизированный концерт на ж/д вокзале Киева. Таким образом, музыкант поддержал украинцев, которые провожают или встречают своих близких.

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