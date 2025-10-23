- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 2 мин
Олег Скрипка возмутил заявлениями о современной поп-музыке и призвал артистов платить бешеные деньги
Певец поделился своими мыслями о творчестве других артистов.
Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, резко высказался о современной поп-культуре.
Артист убежден, что певцов, выступающих под фонограмму, нужно облагать огромными налогами, чтобы они "аж пищали". По словам исполнителя, если бы у него была возможность, он бы обложил налогами музыкантов, которые не поют вживую. Так, Скрипка выразил свою неприязнь к артистам, которые ставят деньги и славу выше самого творчества. Об этом Скрипка рассказал в интервью "Апостроф TV".
"Если бы я был императором культурного горизонта, я бы просто поп-культуру запретил. Ну, не запретил, а очень сильно обложил налогами. Очень сильно, чтобы это было невероятно дорого. Вот ты хочешь слушать "фанеру", хочешь петь под "фанеру" — заплати так в государство, чтобы могли существовать оркестры, джаз-клубы. Просто их так обложить налогами, чтобы они аж пищали", — заявил музыкант.
Скрипка отметил, что поп-музыка "подсовывает людям фуфло" и вредит развитию настоящего искусства. По его мнению, живые выступления становятся "исчезающим видом искусства", ведь все больше артистов выбирают легкий путь — пение под фонограмму.
"Приезжаешь в некоторые города, выступаешь, а на тебя смотрят, как на марсианина. Они не знают, что такое живое исполнение. В каждом клубе свои певицы с флешками, под плейбеки, в пайетках. Это все подтанцовки, под минусы - и все счастливы. Но это же позор", — возмутился Скрипка.
Он также отметил, что выступления под фонограмму не имеют никакого смысла, ведь зритель может просто "включить соцсети и посмотреть бесплатно". Скрипка добавил, что мечтает о времени, когда украинцы снова начнут ценить настоящее, живое искусство, а не синтетические шоу с фонограммой: "Если меня зовут выступить под фонограмму, я говорю: не надо. Просто посмотрите меня в YouTube — эффект будет тот же. Концерт должен быть живым, иначе он не несет никакой энергии".
Напомним, недавно во время концерта Екатерины Бужинской между зрительницами возникла драка. Инцидент произошел прямо во время выступления артистки и изрядно удивил публику и исполнительницу. Впоследствии Бужинская прокомментировала ситуацию и объяснила, как все было на самом деле.