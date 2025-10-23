Олег Скрипка возмутил заявлениями о современной поп-музыке и призвал артистов платить бешеные деньги

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, резко высказался о современной поп-культуре.

Артист убежден, что певцов, выступающих под фонограмму, нужно облагать огромными налогами, чтобы они "аж пищали". По словам исполнителя, если бы у него была возможность, он бы обложил налогами музыкантов, которые не поют вживую. Так, Скрипка выразил свою неприязнь к артистам, которые ставят деньги и славу выше самого творчества. Об этом Скрипка рассказал в интервью "Апостроф TV".

"Если бы я был императором культурного горизонта, я бы просто поп-культуру запретил. Ну, не запретил, а очень сильно обложил налогами. Очень сильно, чтобы это было невероятно дорого. Вот ты хочешь слушать "фанеру", хочешь петь под "фанеру" — заплати так в государство, чтобы могли существовать оркестры, джаз-клубы. Просто их так обложить налогами, чтобы они аж пищали", — заявил музыкант.

Олег Скрипка

Скрипка отметил, что поп-музыка "подсовывает людям фуфло" и вредит развитию настоящего искусства. По его мнению, живые выступления становятся "исчезающим видом искусства", ведь все больше артистов выбирают легкий путь — пение под фонограмму.

"Приезжаешь в некоторые города, выступаешь, а на тебя смотрят, как на марсианина. Они не знают, что такое живое исполнение. В каждом клубе свои певицы с флешками, под плейбеки, в пайетках. Это все подтанцовки, под минусы - и все счастливы. Но это же позор", — возмутился Скрипка.

Он также отметил, что выступления под фонограмму не имеют никакого смысла, ведь зритель может просто "включить соцсети и посмотреть бесплатно". Скрипка добавил, что мечтает о времени, когда украинцы снова начнут ценить настоящее, живое искусство, а не синтетические шоу с фонограммой: "Если меня зовут выступить под фонограмму, я говорю: не надо. Просто посмотрите меня в YouTube — эффект будет тот же. Концерт должен быть живым, иначе он не несет никакой энергии".

Олег Скрипка / © скриншот с видео

