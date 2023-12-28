Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей-красавцев

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка очень редко показывает фото со своей семьей.

Однако в этот раз музыкант сделал исключение. В своем Instagram артист показал заметно подросших сыновей-красавцев. К слову, Олег Скрипка устроил с ребятами импровизированный фотосет, результатом которого и поделился в фотоблоге.

На первом снимке певец позировал рядом со старшим сыном Романом. Парню уже 18 лет. Он позировал позади отца, с которым был одет в одинаковых куртках. Кстати, Роман по росту уже догнал отца.

Олег Скрипка с сыном Романом / Фото: instagram.com/o.skrypka

На другом фото Олег Скрипка уже показал своего младшего Устима, которому летом исполнилось 16 лет. Парень позировал перед камерой рядом с братом на фоне заснеженных деревьев.

Сыновья Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

Отметим, Олег Скрипка воспитывает четырех детей, которых ему родила жена Наталья — 18-летнего Романа, 16-летнего Устима, 13-летнюю Алесю и 11-летнюю Зоряну.

Напомним, недавно бывшая супруга Виталия Кличко опубликовала редкие фото с их тремя детьми. Певица Наталья Егорова показала, как выглядят сыновья и дочь мэра Киева.

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