Олег Скрипка вспомнил детство в Курской области и удивил отношением к нему: "Готовы убить"

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка рассказал о детстве в Курской области и отношении к родственникам в РФ во время войны.

Так, исполнитель в свой школьный период рос в РФ. По словам Олега, уже тогда у россиян формировалось странное отношение к украинцам. В частности, они не видели различий между собой и украинцами, обесценили наш язык и называли артиста "хохлом" в школе. Более того, звезда говорит, что уже тогда за другую позицию были "готовы убить".

В то же время Скрипка наведывался и к украинским родственникам по папиной линии на Полтавщину, где общался на украинском.

"Московиты не отсоединяли украинцев от себя. Украинское воспринимали как "наречие". В общем и сейчас так. Россияне любят украинцев очень странной любовью. Если ты не вместе с ними, то тебя готовы убить. Что сейчас и происходит", – ошеломил артист в интервью "Люкс ФМ".

Олег Скрипка / Фото: facebook.com/o.skrypka

В результате исполнитель переехал в Украину и сейчас во время войны не общается с российскими родственниками. Кроме того, он даже не знает, находятся ли они до сих пор там. Олег же погружается в творчество и говорит, что не отвлекается на другое.

"У меня узкий круг родственников. Даже в Украине не очень с ними общаюсь. У меня их слишком много. Если тратить свое время на родственников, тогда ты не эффективен в работе", — объяснил солист "ВВ".

Напомним, недавно представитель Эстонии на "Евровидении-2025" TOMMY CASH неожиданно спел о воссоединении Украины и РФ в новой песне со скандальным рэпером Йостом Кляйном.

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