Олег Скрипка вспомнил, как с ноги ударил в челюсть идеолога "русского мира" Дугина

Фронтмен группы "Vопли Vідоплясова" Олег Скрипка рассказал, как надавал на орехи идеологу "русского мира" Дугину за антиукраинские высказывания.

Музыкант Олег Скрипка вспомнил, как конфликтовал с русским философом Александром Дугиным, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина.

В общем, инцидент случился еще в конце 90-х годов. Тогда у Олега Скрипки был концерт в одном из ночных клубов Москвы. После вступления "Vопли Vідоплясова" свою речь решил высказать и путинист Дугин. Он начал прямо со сцены клеймить украинцев и называть их предателями.

Олег Скрипка в гримерке слышал все высказывания Дугина и просто надел верхнюю одежду и направился к выходу из клуба. Но путинист на этом не остановился. Он начал нецензурно оскорблять Скрипку.

Музыкант не стал терпеть унижения, а просто ударил с ноги в челюсть Дугина.

"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они закончились нашей победой! Слава Украине!" – отметил Скрипка.

Напомним, 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина – дочь философа Александра Дугина. Она погибла на месте. Дугин после смерти дочери попал в больницу.

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