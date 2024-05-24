Олег Скрипка высказался о маме-россиянке и общении с родственниками в РФ

Лидер группы "ВВ", певец Олег Скрипка, откровенно рассказал об общении с родственниками из РФ.

Как признается исполнитель, он поддерживает связь только с мамой, ведь она абсолютно солидарна с его проукраинской позицией. Хотя, по словам Олега, родной человек иногда все же звонит по телефону их родственникам в Россию, но не затрагивает тему войны. Впрочем, россияне упорно продолжают нести чепуху о полномасштабном вторжении.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

"Я не общался. Несколько дней назад мама разговаривала по телефону со своей сестрой, а потом – племянницей. Это нет имеет никакого смысла. Мама у меня мудрая женщина. Они говорят о том, кто жив, как себя чувствуют… А они начинают гнуть свою линию, рассказывая о "мы сами себя бомбим". Это уже очень сложно понять их логику. И нет никакого смысла. Еще до 2008, 2010 года с россиянами были попытки что-то рассказать, но в 2014 стало ясно, что это абсолютно не имеющая смысла история", - признался Олег в интервью Rostyslove Production.

Напомним, недавно стало известно, что скандальному продюсеру-изменнику Юрию Бардашу СБУ объявила о подозрении.

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