Олег Скрипка высказался о творчестве Klavdia Petrivna: "Это продюсерский проект"

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался о творчестве юной певицы Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко.

Исполнитель считает коллегу по сцене талантливой исполнительницей и автором песен, хотя лично с ней и не знаком. Однако, все же Klavdia Petrivna – это прежде всего продюсерский проект. Артист хочет, чтобы она развивалась как артистка и не теряла свою уникальность. Олег Скрипка отметил, что надеется, что Соломия найдет баланс между проектом Klavdia Petrivna и собственной творческой идентичностью.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Талантливый автор и исполнительница, и я ее не знаю лично. Да, это мощный продюсерский проект. И иногда проект может заслонить личность артиста. Важно, чтобы она оставалась собой и не потеряла свою идентичность в этом потоке популярности. Желание видеть ее развитие как артистки, а не только как часть проекта, вполне понятно. Надеюсь, что она сможет обрести баланс и продолжить радовать нас своей уникальностью", - прокомментировал Скрипка в интервью "Фокусу".

Также музыкант прокомментировал современный шоу-бизнес, который во время войны претерпел немалые изменения. Олег Скрипка говорит, что приятно наблюдать, как появляются новые молодые артисты. По мнению певца, сцена пополнилась талантливыми вокалистами, которые заняли свою нишу.

Олег Скрипка

"Сегодняшний шоу-биз в Украине действительно претерпел большие изменения. Молодая публика и молодые артисты по новому с чистого листа открывают для себя и украинский язык, и историю. Большинство из них ориентируются на поп-музыку. Однако считаю, что на сцене есть немало успешных артистов, которые находят свое место даже в этой новой реальности", – добавил артист.

Напомним, долгое время Klavdia Petrivna скрывала лицо маской и не раскрывала свою личность. Однако не только она прибегает к таким мерам. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто еще из украинских артистов не показывает свое лицо.

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