Олег Скрипка выступил на киевском вокзале и отправил первый поезд в освобожденный Херсон

Фронтмен украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка 18 ноября выступил в холле центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Артиста пригласили спеть его легендарный хит "Були деньки", релиз которого состоялся в 1988 году. В нем говорится о влюбленной паре, которая гуляет по цветущему городу Херсон с "чистыми площадями, мытым проспектом".

Выступление Скрипки стало символическим, поскольку сразу после него в освобожденный от российских оккупантов Херсон отправился первый поезд.

Напомним, что 18 ноября "Укрзализныця" запустила первый поезд из Киева в освобожденный Херсон. Он уехал в 22:14 и прибыл ориентировочно в 9 утра. На нем поехали около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники.

Отметим, что "билет к победе" инициатива "Укрзализныци", которую они запустили на днях в честь освобождения Херсона от российской оккупации. Каждый желающий мог оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя. Этот билет является символом веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов. Пассажир сможет воспользоваться этим билетом в выбранном направлении сразу же после деоккупации украинских городов.

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