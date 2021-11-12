Олег Собчук рассказал, как его брак едва не развалился из-за алкоголя

Артист переживал непростые времена.

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук в этом году отметил 20-летие творческой деятельности.

Однако путь у музыканта был достаточно тернист, о чем он рассказал в программе ЖВЛ. Когда Олег учился на четвертом курсе университета, он обручился с девушкой по имени Мария. Любовь любовью, но первые годы супружеской жизни как раз пришлись на времена формирования группы – и это испытание Собчук проходил очень тяжело.

"Все вокруг наваливалось так, давило так, что просто хотелось куда-то убежать. Когда ты в кредите, квартира в кредите, концертов нет, тебя давят со всех сторон. Группа, семья, банк, все, давят на тебя все. Никому такого не пожелаю", – вспомнил Собчук.

Поэтому в 2003 году Олег из Тернополя отправился искать удачи в столицу. Тогда же у молодых супругов родилась первая дочь Таня. Пока новоиспеченная мама ухаживала за ребенком в Тернополе, у отца-музыканта в сотне километров от дома в 2005-м родился хит "Тебя це може вбити", с которым "Скай" стал известен на всю страну.

С тех пор группа стала популярной и Олег наконец-то смог перевезти семью в Киев. К тому времени детей у супругов было уже двое. В 2009 году в семье родился мальчик Арсен.

Казалось бы, все проблемы наконец-то остались позади. И вот оно – вожделенное счастье. Но кроме частых концертов, немалых гонораров и признания, в жизнь музыкантов пришел еще один спутник звездной жизни – алкоголь. В какой-то момент его стало так много, что семья Собчуков едва не распалась. Но Олег вовремя остановился. И крепкие напитки заменил на спортивные тренировки.

Сейчас жизнь музыканта полна множеством хобби – путешествия, яхтинг, бег. С такими увлечениями кризис среднего возраста Олегу точно не грозит. Сам он утверждает: его жизнь так активна, что уж нет времени думать о грустном. Напротив, смотрит в будущее с настоящим мужским боевым настроем.

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