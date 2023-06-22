Олег Винник эмоционально ответил, почему молчал о войне в Украине и не выходил на связь

Украинский певец Олег Винник объяснил, почему не выходил на связь и молчал о полномасштабной войне в Украине.

Как пояснил артист, еще до начала российского вторжения он отправился на лечение в Германию и находился в Берлине. Винник не знал, что говорить украинцам и как их поддерживать. По словам певца, он считал, что никто его не будет слушать, он ведь не в стране, где сейчас война.

"Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать…", — эмоционально сказал Винник в интервью, фрагмент которого появился на YouTube-канале "КРП"

Кстати, как утверждает певец, у него не было доступа к своим социальным сетям и даже до сих пор не может его восстановить. По этому поводу исполнитель уже обратился в правоохранительные органы Украины.

Отметим, в апреле на странице в Instagram Олега Винника исчезли все посты и даже касающиеся российского вторжения в Украину. Однако оказалось, что это дело рук не артиста, а якобы его менеджера.

Так выглядит страница в Instagram Олега Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник исчез из медиапространства. По этому поводу распространялось немало слухов в Сети. Известно, что певец находится в Германии, где лечится. Недавно исполнитель впервые за полтора года вышел на связь и объяснил внезапное исчезновение, рассказал о личной жизни и болезни, с которой борется.

Читайте также: