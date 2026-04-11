Олег Винник и известные артисты-путинисты попали под бойкот в Молдове

Олег Винник

Скандальный певец Олег Винник и российские артисты-путинисты Диана Арбенина и Нурлан Сабуров попали под бойкот в Молдове.

Концерты знаменитостей призывают отменить. Соответствующее сообщение появилось на странице в Facebook Министерства культуры Молдовы. Отмечается, что в стране должны были состояться мероприятия, в которых планируется участие Олега Винника, Дианы Арбениной и Нурлана Сабурова. Однако Минкульт Молдовы выступает против этого. Более того, в ведомстве отмечают, что организаторам уже прислали рекомендации разорвать договоренности с этими артистами и отменить их концерты.

В Минкульте Молдовы объясняют, что заведения и организаторы событий несут ответственность за влияние артистов на общество и ценности, которые те пропагандируют.

"Мы повторяем, что культурные учреждения и организаторы мероприятий несут ответственность за оценку влияния на общество людей, которых они продвигают, включая любые потенциальные риски. Министерство культуры подтверждает свою позицию, что культурное пространство должно оставаться пространством диалога, свободы и художественного самовыражения", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, Диана Арбенина - солистка группы "Ночные снайперы". Сначала она выступала против войны в Украине, которую развязала РФ, и даже выпустила антивоенную песню "Не молчи". Однако уже осенью 2023 года, после отмены ее концертов, исполнительница изменила свою позицию. Она начала поддерживать оккупантов, которые совершают преступления на украинских землях.

Что касается Нурлана Сабурова, то он российский юморист, который родом из Казахстана. В отличие от Арбененой, комик сначала отмалчивался о войне, но впоследствии показал, что поддерживает действия РФ. Более того, он даже передавал оккупантам гуманитарную помощь. Однако как бы он ни пытался показать свою преданность РФ, ему запретили въезд на территорию страны-агрессора.

Нурлан Сабуров

А вот Олег Винник - украинский певец. За время полномасштабной войны он успел попасть в ряд скандалов. Больше всего украинцев возмущает то, что он уже после начала российского вторжения выехал из Украины, поселился в Германии, где и остался. Кроме того, Винник не стыдится петь на русском, хотя ранее обещал этого не делать.