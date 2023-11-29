Олег Винник на свежем фото показал, как выглядит сейчас

Украинский певец Олег Винник, проживающий сейчас в Германии, помог благотворительному фонду "Буцькі Ангели" закрыть потребности защитников.

Украинские волонтеры встретились с певцом в Германии ради благотворительной цели. Так, по словам официальной представительницы Олега Винника, артист помог найти необходимое авто для бойцов. Также он передал на фронт ряд других вещей. Среди них кровати, матрасы, одежду и обувь, которые удалось закупить на средства, собранные вместе с неравнодушными гражданами Германии.

Олег Винник с волонтерами благотворительного фонда "Буцькі Ангели" / Фото: instagram.com/valery_baron

"К Олегу Виннику пришли волонтеры из Благотворительного Фонда "Буцькі Ангели". Он помог им с поиском и подготовкой автомобиля для бойца на передовую. А также передал благотворительную помощь (кровати, матрасы, одежда и обувь), которые собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig", - сообщила представительница артиста Валерия Барон в своем фотоблоге.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения Винник тайно переехал в Германию. Там он находится на лечении. Также он занимается собственным благотворительным фондом, призванным помогать ВСУ.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару эмоционально обратилась к фанатам с важной просьбой. Со слезами на глазах она задумалась о бойцах, ведущих бои во время морозов.

Читайте также: