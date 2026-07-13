Олег Винник назвал двух украинских звезд, которые поддержали его после выезда с семьей в Германию

Олег Винник

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Скандальный певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины, рассказал, кто из коллег не отвернулся от него.

В интервью Артему Бескровному исполнитель ответил на вопрос об отношении украинского шоу-бизнеса после его отъезда. Хотя Винник не стал называть тех, кто его разочаровал, охотно рассказал об артистах, которые, по его словам, поддержали его в сложный период.

По словам певца, среди таких людей были актриса Ольга Сумская и певец Анатолий Матвийчук. Винник признался, что до сих пор помнит их слова поддержки и благодарен за то, что они так сказать не поддались общей волне критики.

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«У меня остаются очень хорошие отношения с Олей Сумской, например. Очень хорошие слова Анатолий Матвийчук высказал. И оно не забывается. Реально приятно, когда человек пишет. Ты читаешь и понимаешь, как точно человек выражает мысли, как трезво оценивает ситуацию, а не просто срабатывает стадный рефлекс: его угнетают — давайте еще и мы набрасываем камни в его огород», — сказал артист.

Ольга Сумская

Также Винник ответил на вопрос об общении с Потапом, которого так же неоднократно критиковали из-за жизни за пределами Украины. Исполнитель подтвердил, что после начала полномасштабной войны они поддерживали связь.

В то же время он отметил, что пока не планирует возвращаться в Украину с концертами. Олег ранее раскрыл вескую причину, по которой опасается ступать на родную землю.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения и Олег Винник, и Потап живут и работают за границей. Оба артиста стали жертвами сильной критики из-за своего выезда из Украины, а Потап и сейчас регулярно сталкивается с гейтом из-за появления с россиянами и русскоязычного репертуара.

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