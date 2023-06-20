Олег Винник объяснил, почему внезапно исчез из своих социальных сетей

Артист впервые за время полномасштабной войны рассказал, что с ним произошло.

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабного российского вторжения неожиданно исчез из медиапространства, объяснил, почему не пишет поклонникам в соцсетях.

Так, артист впервые за полтора года дал откровенное интервью, которое совсем скоро увидят зрители. В разговоре с журналисткой Викторией Курочкой Винник также признался, почему исчез из Instagrram. Фрагментом разговора поделилась глава фан-клуба певца Валерия Барон.

"У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях", – ответил на вопрос Винник.

Также певец добавил, что уже обратился в правоохранительные органы в Украине по этому поводу.

Отметим, что в апреле на странице Винника неожиданно исчезли все публикации, даже касающиеся полномасштабного вторжения. Позже оказалось, что это сделал не сам артист, а его менеджер.

Олег Винник почистил свою страницу в Instagram / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, на днях Олег Винник впервые вышел на связь с поклонниками. Певец анонсировал большое интервью, в котором рассказал о своей редкой болезни, которой болеет только 2% людей в Германии.

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