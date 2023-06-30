Олег Винник официально подтвердил, что женат, и рассказал о жене и сыне

Исполнитель в течение довольно продолжительного времени держал личную жизнь в тайне.
Певец Олег Винник официально подтвердил, что женат на своей бэк-вокалистке Таюне.
Поклонники Винника давно догадывались о его отношениях с артисткой, однако до этого момента исполнитель тщательно держал личную жизнь за семью замками. Более того, рассказал Олег и то, что у него есть сын.
"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", – коротко прокомментировал Винник.
Он отметил, что не говорит о своей семье публично, потому что не хочет, чтобы его близких преследовали журналисты:
"Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – сказал Винник в интервью Виктории Курочке для ее YouTube-проекта "КРП".
Вместе с женой и сыном Олег Винник находится в Германии, где жил и строил карьеру еще до того, как стал знаменит в Украине. Винник уехал из Украины до начала полномасштабного вторжения на лечение.
На вопрос журналистки, есть ли у Винника в Германии недвижимость, он ответил, что хотел подарить квартиру жене, но у него не хватило средств:
"Несколько лет назад хотел подарить квартиру одному очень хорошему человеку, который со мной. Жене, конечно. Да, сейчас все будут спрашивать, как ее зовут и так далее. Догадайтесь с двух раз. Собирал те деньги в туре, но не хватило. Здесь очень дорого все", – сказал Винник.
Напомним, ранее Олег Винник прокомментировал, почему резко исчез из всех соцсетей и кто у него забрал доступ и удалил все посты из Instagram и Facebook.
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