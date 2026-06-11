Олег Винник оказался в центре аферы: деньги за интервью и схема с мошенниками

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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После скандального видео из Праги украинский певец Олег Винник сделал срочное обращение и предупредил поклонников о мошенниках, которые используют его имя для выманивания денег.

Артист признался, что узнал о неприятной истории случайно. По его словам, одна из сотрудниц связалась с блогером, чье творчество ему нравится. Во время разговора всплыл факт, который стал для певца полной неожиданностью. Оказалось, что некоторое время назад неизвестные люди убедили блогера заплатить деньги якобы за организацию интервью с Винником. Сам исполнитель отмечает: никакого отношения к этой договоренности он не имел.

«Друзья, сегодня произошла ситуация, которая меня действительно шокировала. Моя сотрудница связалась с одним блогером, творчество и позиция которого мне очень импонируют. Во время общения выяснилась неожиданная вещь: оказалось, что примерно год назад с этого человека мошенники взяли деньги за якобы организацию интервью со мной», — сообщил артист в своем Telegram-канале.

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Снимок экрана с канала Олега Винника

Певец решил публично прокомментировать ситуацию и обратился ко всем, кто может получать подобные предложения от его имени. Он заверил, что не берет оплату за общение с блогерами или журналистами и не поручает третьим лицам собирать средства за интервью или сотрудничество.

«Я не провожу никаких сборов средств для интервью для блогеров, не прошу деньги за возможность пообщаться со мной и не уполномочиваю кого-либо получать оплату от моего имени за организацию интервью или сотрудничества. Если кто-то обращается к вам от моего имени и просит произвести оплату, перевести средства или провести любые финансовые операции — знайте, что это мошенники, которые не имеют ко мне никакого отношения», — подчеркнул Винник.

Также исполнитель уточнил, что все запросы относительно интервью, сотрудничества или других рабочих вопросов следует отправлять только через его официальный сайт и проверенные страницы в соцсетях.

Напомним, недавно Олег Винник привлек к себе внимание после видео, снятого во время прогулки по Праге, где певец неожиданно лаял на улице.

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