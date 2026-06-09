Олег Винник оконфузился новой выходкой: звезда залаял посреди улицы в Праге

Олег Винник

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После длительной паузы в публичном пространстве певец украинский певец Олег Винник снова привлек к себе внимание.

На этот раз артист поделился кадрами из Праги, где проводит время вместе с женой Таюне. Супруги прогуливались по историческим улицам чешской столицы, наслаждаясь атмосферой города и общением с поклонниками. Однако в конце видео исполнитель неожиданно решил устроить странный перформанс. Прямо посреди улицы Винник начал лаять, чем удивил часть своих поклонников.

«Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! P.S. А в конце — ответ гейтерам на их языке», — написал певец.

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Олег Винник

Сам артист объяснил свое поведение шуткой. По его словам, таким образом он якобы решил ответить недоброжелателям. Видео быстро привлекло внимание пользователей соцсетей и стало поводом для новых обсуждений вокруг исполнителя.

Олег Винник

Впрочем, в последние годы имя артиста регулярно оказывается в центре резонансных дискуссий. В частности, после возвращения к концертной деятельности его неоднократно критиковали из-за языкового вопроса и репертуара. Также немало споров вызвали его заявления о жизни за границей и документы.

После начала полномасштабной войны Олег Винник надолго исчез из украинского медиапространства и не выступал на сцене. Впоследствии артист возобновил концертную деятельность и дал выступление в Праге, которое сопровождалось волной критики из-за исполнения русскоязычных песен. Кроме того, певец заявлял, что живет в Германии уже около 25 лет, а украинского паспорта, по его словам, не имеет с начала 2000-х годов.

Напомним, недавно Олег Винник заявил, что экс-продюсер «забрал у него все».

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