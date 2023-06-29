Олег Винник озадачил фанатов неожиданным постом в Instagram впервые за полгода

Певец Олег Винник озадачил поклонников первым за полгода постом в своем Instagram.

Так, в фотологе исполнитель, который в апреле этого года удалил со своей соцсети все посты и отписался от всех пользователей Instagram, разместил сообщение. В нем Винник сообщил, что возвращает поклонникам деньги за билеты на концерты, приобретенные в 2021 году. Артист рассказал, где и как зрители смогут это сделать.

Олег Винник сделал первый за полгода пост в Instagram / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В свою очередь, фаны поделились на два лагеря в своих мыслях относительно поступка Винника. Одни были рады, что их кумир наконец-то вышел с ними на связь в Сети: "Я рада, что страницы любимого украинского артиста наконец-то "ожили"! Жду продолжения...", "Добрый вечер, солнышко. Невероятно счастливое событие, что наш любимый артист снова может быть на связи, так трогательно, до слез", "Спасибо, я всегда знала, что за билеты можно не волноваться, это бесценно когда можно так доверять и знать что не будет ничего плохого".

Однако другие пользователи были озадачены неожиданным появлением Винника и месседжа, который он опубликовал: "Вы год не перепутали?", "его страницу взломали? Что это за цирк?", "Через два года можно получить деньги? А до этого где они были?".

Напомним, что неделю назад Олег Винник впервые за полгода дал интервью. В нем певец рассказал, почему во время полномасштабной войны находится в Германии, о своей редкой болезни и почему молчит о российском вторжении.

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