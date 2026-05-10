Олег Винник поддержал Приходько и шокировал позицией относительно русского языка

Олег Винник

Украинский певец Олег Винник прокомментировал языковой скандал вокруг своих русскоязычных песен и публично поддержал Анастасию Приходько, которая недавно оскандалиласьпо этой же причине, после отмены ее концерта.

Артист дал интервью, где затронул тему языка и реакции общества на его позицию. Винник признал, что регулярно получает волну критики из-за русскоязычного общения. Также певец объяснил, почему не переводит свои старые хиты на украинский. Сейчас исполнитель живет в Германии, однако продолжает обращаться к части аудитории на русском языке. По словам артиста, он не считает это чем-то неприемлемым. Именно эта позиция в очередной раз вызвала бурные дискуссии в Сети.

«Я Настю люблю и уважаю, она не боится говорить правду, а теперь ей за это отменяют концерты», — заявил певец в разговорес Натальей Влащенко.

Отдельно Винник высказался о ситуации вокруг Приходько, которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за фразы о «киевском русском языке». После резонанса ее концерт в Черновцах был отменен. Артист встал на сторону коллеги и отметил, что не поддерживает подобную реакцию общества. Также он добавил, что, по его мнению, русский язык не должен исчезнуть из повседневной жизни даже после завершения войны.

«Пусть меня осуждают как угодно, но я наоборот бы общался на этом языке и никогда бы не запрещал его», — сказал Винник.

Певец также признал Россию агрессором, однако подчеркнул, что, мол, не отождествляет язык с политикой Кремля. По его убеждению, изменения в языковой среде могут длиться десятилетиями, а не произойти мгновенно.

