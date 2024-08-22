Олег Винник похвастался бытом в Германии и разозлил Сеть новым видео: "Уважение потеряно"

Певец Олег Винник настойчиво пытается снова стать частью шоу-бизнеса и вернуть свою былую славу, правда, делает он это из Германии.

В частности, артист начал вести социальные сети, хотя больше двух лет молчал и не выходил на связь. В этот раз он записал видео, где похвастался своим бытом в Германии, огородом на балконе и даже передал "глоток свежего воздуха", особенно для украинских защитников.

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, тайский базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке, у нас ветрено и даже сейчас делается уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам", — высказался артист.

Олег Винник нарвался на резкую критику в Сети после нового видео из Германии

Конечно, не обошлось без рекламы его новой песни. Очевидно, такое поведение артиста, который молчал о полномасштабной войне и уехал из Украины, удивляет пользователей. Фанаты упрекнули певца, что тот, мол, преследует корыстные цели. Якобы хочет заработать больше денег. Кроме того, Виннику заявили, что в Украине беглых артистов никто не ждет.

Кем следует себя считать, чтобы даже не реагировать на то, что люди против возвращения? Такое величие самого себя, это что-то интересное…

Деньги заканчиваются, нужно снова "волчиц Украины" собрать в концертных залах.

Мы тебя уже не ждем! Уважение потеряно

Отметим, что недавно вокруг Олега Винника разгорелся новый скандал. Бывший продюсер музыканта Александр Горбенко шокировал подробностями его выезда за границу. По его словам, певец просто сбежал из Украины в авто между сиденьями, спрятавшись при этом под одеялом. Более того, Винник потом еще и в Берлине прямо на улицу выгнал семью Горбенко. Также продюсер засомневался, что исполнитель миллионами помогает ВСУ. Кроме того, он заявил, что Олег Винник не лечился от тяжелой болезни, и все эти заявления о серьезных проблемах со здоровьем – просто ложь. Сам артист не комментирует слова бывшего продюсера.

Винника разоблачил ЕГО же ПРОДЮСЕР?! О чем врала звезда? - ЖВЛ представляет

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