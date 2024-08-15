Олег Винник после обвинений во лжи вышел на связь: как выглядит певец на свежем видео

Певец Олег Винник после обвинений экс-продюсера Александра Горбенко во лжи о лечении от тяжелой болезни и помощи ВСУ вышел на связь.

Артист записал видеообращение к фанатам, которое разместили на его официальной фан-странице в Facebook. Певец заявил, что начинает все с чистого листа. Кроме того, он поблагодарил своих поклонниц за то, что верили ему и оставались с ними.

"Начинаем все с чистого листа, но с каким-то опытом. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, что верили, верите, что остаетесь. Никто не ушел. За то, что в такой страшный час, при этой проклятой, яростной войне в нашей стране вы никогда обо мне не забывали. Спасибо за ваши подарки на день рождения и не только, с вами не пропадешь, есть всегда есть что", — заявил певец.

Олег Винник / Фото: скриншот с видео

В своем видео Олег Винник рассказал о выходе новой песни. Исполнитель поделился, что композицию создавал довольно долго и пел о наболевшем: войне, лечении от тяжелой болезни и выздоровлении. По словам певца, он наконец-то чувствует себя хорошо и возвращается к работе.

"Выхожу к вам, потому что хочу поделиться выходом новой песни. Да, долго она делалась. Это то, что наболело, с чем я жил два с половиной года. Это то, где я болел и где выздоравливал с этой песней. Я тот человек, которая поет о наболевшем – о своих людях. Знаю, что вы верите. И никто меня никогда не искал. Что ты? Как ты? Что с тобой?". Все у Олега уже нормально. Только сентиментальность появилась", – говорит артист.

Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь с обращением к фанатам

А вот обвинения бывшего продюсера Олега Винника комментировать не стал. Певец мимолетно опроверг слова о лжи о тяжелой болезни, мол, лечился в Германии. Александр Горбенко также говорил, что Винник лжет о миллионной помощи ВСУ и просил предоставить отчеты, если таковые, конечно же, есть, но этого исполнитель делать так и не стал.

Напомним, недавно к обсуждению скандала вокруг Олега Винника подключился продюсер Вадим Лисица. Он рассказал, как артист во время войны убегал за границу в багажнике авто.

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