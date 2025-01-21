Винник после провального концерта в Польше собрался выступать в Чехии: стоимость билетов ошеломляет

Более того, скандальный артист планирует дать в Праге не один концерт, а сразу два.

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию, все еще пытается собрать концерт за границей.

Раньше артист хотел выступить в Польше. Однако концерт Винника "по техническим причинам" перенесли. На самом же деле, на шоу исполнителя билеты почти не продавались. Сейчас скандальный певец хочет попытать счастье в чешской столице Праге. Более того, Винник запланировал и не один концерт, а сразу два – 14 и 15 февраля. Правда, на этот раз артист выбрал значительно меньшую по размеру концертную площадку – один из местных ресторанов.

Желающим посетить концерт скандального исполнителя в Чехии придется заплатить гораздо больше средств, чем в Польше, а именно 3 тысячи крон, что в гривнах более 5,2 тысяч. Однако на этот раз поклонникам артиста предлагают welcome-drink, фуршет и даже дискотеку в стиле 90-х в перерыве между выступлениями Винника.

Олег Винник собрался давать концерты в Праге

Отметим, состоится концерт или нет – сложно сказать. Ранее артист уже переносил на другие даты выступления. Тем временем реакция пользователей в соцсетях довольно неоднозначна. Пока одни интересуются подробностями его шоу, другие критикуют Винника, что тот во время войны сбежал из Украины и отсиживается за границей.

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