Олег Винник признался, продолжит ли исполнять свои русскоязычные хиты и когда даст концерт

Певец Олег Винник, на днях рассказавший о своих жене и сыне, прокомментировал, что будет делать со своими русскоязычными хитами.

Артист в своем репертуаре имел немало популярных русскоязычных песен таких, как "Нино", "Здравствуй, невеста", "Счестье" и многие другие. Впрочем, как отметил Винник, переводить их на украинский он не видит смысла:

"Точно знаю, что я не буду переводить свои песни на русском языке, которые были написаны до войны. Те мои супер хиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский. Это не нужно. Надо идти дальше", – сказал Винник в YouTube-проекте "КРП".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также исполнитель поделился, продолжит ли петь русскоязычные хиты на своих концертах:

"Как можно сказать, я до победы не пою на русском языке? Что такое "до победы", а тогда мы можем петь на русском? Сначала надо научиться разговаривать на своем языке, на украинском. Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто на просто оплевал бы.И это не "до" победы или "после", – прокомментировал Винник.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Вместе с тем артист признался, что пока не может выйти на сцену, потому что у него болит. Однако не исключает, что его выступления могут состояться очень скоро.

"Это будет с чистого листа, но с достаточным опытом. Это будет та сцена, на которой всегда стоял Олег Винник, но все будет по-другому. Олег Винник больше никогда не будет терпеть и чего-то бояться. Это огромное счастье – выйти на сцену, увидеть перед собой людей и спросить их, что они думают. До сегодняшнего дня не знаю вообще, когда. Это будет скоро. Это не будет один концерт, это будет, дай бог, много концертов", – прокомментировал певец.

Олег Винник / Фото: пресс-служба Олега Винника

Напомним, ранее Олег Винник объяснил, почему он вдруг перестал появляться в своих соцсетях, и почему из них исчезли все его посты. Артист рассказал, кто у него забрал доступ ко всем его соцсетям.

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