Олег Винник раскрыл детали своей редкой болезни: "Сегодня хуже, чем неделю назад"

Певец Олег Винник поделился некоторыми подробностями своей редкой болезни.

Вокруг здоровья артиста ходило немало слухов, в частности, в Сети активно обсуждали то, что у Винника диагностировали онкологию. Однако сам певец опроверг эти заявления в первом интервью во время полномасштабной войны.

"Это неправда. Когда я рассказал своему юристу здесь в Германии, что пишут, что у меня онкология, он мне дал пять и сказал "Значит, будешь долго жить", — отреагировал Винник в интервью "КРП".

Впрочем, болезнь, которой страдает артист, не менее коварна. Как рассказал Винник, ему очень повезло, что сейчас это заболевание подлежит лечению, ведь раньше оно приковывало людей к инвалидной коляске.

Олег Винник/Фото: Скриншот с видео

"Сегодня уже немного хуже, чем было неделю назад. Слава богу, что меня подняли и поставили на ноги. И я скажу, что это не одна и не две вещи, которые меня накрыли. Где-то я там в интервью говорил, что не обращаю внимание на свое здоровье, а теперь думаю, как долго могу это делать, а потом так приходит один день и отключается все.Этой болезнью болеет в Германии 2% людей. летальный. Раньше человек, если не обращался к врачу, при моем случае, буквально оставался в коляске. Но сегодня есть таблетки, медикаменты", — сказал Винник.

Называть свой диагноз певец не планирует, считая, что об этом не нужно знать посторонним людям.

"Оно началось в туре, я не знаю, что это такое. Я никому не рассказывал. Это были такие симптомы, что ты просто не можешь понять, тебя просто извлекают из этого", — сказал певец.

Олег Винник/Фото: Скриншот с видео

Напомним, что в своем первом за время войны интервью Винник также рассказал, когда на самом деле уехал из Украины. Артист признался, что уже долгое время находится в Германии.

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