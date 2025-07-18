Олег Винник раскрыл правду о своем сыне и жизни в Германии: как выглядит певец сейчас

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальный певец Олег Винник расставил все точки над "і" в слухах о незаконном выезде за границу во время войны.

Так, артист во время войны не скрывает, что живет в Германии. Впрочем, за это время он получил немало упреков относительно незаконного пересечения украинской границы. Ранее продюсер Вадим Лисица уверял, что Винник якобы выехал в багажнике машины в начале полномасштабного вторжения. Однако исполнитель опроверг похожие слухи и отметил, что уже задолго до войны выбрал для жизни и творчества Германию. Также Олег рассказал, что его сын был рожден в одном из немецких городов и сейчас они вместе за границей.

Олег Винник

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам. Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и всему миру. Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center (зарубежный центр занятости - прим. ред.) и изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф. И поверьте, я появился не для лайков, а просто хочу рассказать правду, какой она есть", — поделился звезда на официальной странице в TikTok.

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Напомним, недавно дочь певицы Оли Поляковой вышла замуж за иностранца и показала их свадьбу за границей.