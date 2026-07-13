Олег Винник раскрыл причину, почему на самом деле во время войны не возвращается в Украину

Олег Винник / © Instagram Олега Винника

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Скандальный певец Олег Винник раскрыл причину, почему во время войны не возвращается в Украину.

Артист в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Берлин, где находится до сих пор. На YouTube-канале «Бескровный подкаст» артист уверяет, что законно пересек границу, поскольку является резидентом Германии. Исполнитель также говорит, что мог бы вернуться в Украину, однако считает, что не сможет снова выехать из страны.

«На тот момент, когда я уезжал, я имел право выезжать как резидент Германии. Я уже в тот момент проживал в Германии 25 лет. Я могу приехать, но мне кажется, что я не выеду обратно. Я ведь украинец, но я резидент Германии», — объяснил артист.

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Кроме того, по словам Олега Винника, есть и другая причина, почему он не возвращается. Певец говорит, что якобы получает много угроз. Поэтому в целях безопасности он остается и дальше в Германии.

Олег Винник

«Я не хочу об этом много говорить, есть угрозы… Я хочу жить спокойно, чтобы моя семья жила спокойно. Мне не хочется попасть в то время, где тебе угрожают. Это как-то не по-человечески и незаслуженно. Время покажет», — добавил певец.

Отметим, что Олег Винник с начала полномасштабной войны неоднократно попадал в скандалы. Больше всего артиста критикуют за то, что он уехал из страны, долго молчал о вторжении РФ, а потом еще и выступал на концертах с русскоязычными песнями.

Добавил масла в огонь и бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко. Мужчина выдал, что певец якобы после начала войны сбежал из Украины, прячась в авто между сиденьями, а также он поставил под сомнение его слова о многомиллионной помощи ВСУ и просил предоставить отчеты. Олег Винник все обвинения отрицает.

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Напомним, недавно скандальную ведущую Жанну Бадоеву разоблачили на лжи об украинском гражданстве. Оказалось, что ее слова об отказе от паспорта Украины не соответствуют действительности.

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