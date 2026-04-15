Олег Винник раскрыл свой истинный мотив выезда в Германию и поучил "благодарности за спасение"

Олег Винник

Певец Олег Винник раскрыл правду о своем выезде в Германию и дал совет остальным людям в похожей ситуации.

Но сначала же артист отметил, что сам себя не считает эмигрантом, а просто иностранцем в другой стране. И добавляет, что выполняет там сейчас свою главную миссию — строит певческую карьеру.

«Вообще я не эмигрировал сюда, а я иностранец, который приехал сюда делать карьеру. Слава Богу, у меня тогда получилось», — отметил Олег в интервью для Odesskiy Berlin.

Олег Винник

Как известно, до этого более 10 лет исполнитель имел контракты с различными немецкими театрами и зарабатывал как актер и певец. И оглядываясь назад, он теперь с уверенностью заявляет, что «это круто прижиться в среде и быть европейским своим человеком — надо всем учиться». Поэтому по просьбе интервьюера он выдал несколько советов для тех, кто так же выбирает жизнь за рубежом.

В частности, Олег вспомнил свои первые годы в эмиграции, когда «наслаждался каждым моментом» и активно поглощал местную культуру и язык. Он отметил остальным в похожей ситуации не жаловаться на новую жизнь, а полюбить выбранную страну и «быть благодарным за спасение».

«В первую очередь надо попасть в струю той или иной страны. Я был везде в немецкоязычной среде — они меня брали с собой, хотя я и плохо говорил по-немецки. Желаю каждому не держать в себе этого „мне непонятна эта Германия“. Друзья, будьте благодарны этой стране, которая принимает людей и дает возможности. Просто как можно скорее полюбить эту страну — тогда будет успех. Если вы думаете „я просто пережду в этой стране и все“, то нет, это не все. Воспринимать мир с благодарностью. Принимать это как награду, спасение и новый шанс. Надо просто полюбить эту страну», — подытожил свои советы музыкант.

