Олег Винник рассекретил, как и в какой стране праздновал 48-летие

Певец был не в Украине.

Известный украинский певец Олег Винник летом отпраздновал день рождения.

31 июля звезде исполнилось 48 лет. В программе "Світське життя" исполнитель рассекретил, как встретил новый год своей жизни. Так, артист поделился, что праздновал в Германии.

"Да, на самом деле я был там, потому что у меня там в моей квартире есть студия. Буду откровенен, с 12 ночи сна не было, конечно и самое прикольное было то, что в 8 утра начали звонить чиновники и попробуй не взять трубку", — отметил Винник.

Впрочем, во сколько обошлось празднование звезде, Олег не сказал.

"Неважно, ты празднуешь за столом на Мальдивах или в ресторане крутом, или ты просто где-то в поле. Мне важна одна вещь — как можно больше получить настоящих эмоций, а не эти все вещи типа "а как я сейчас приду к нему, а как я скажу, а что я подарю, будет ли он доволен". Господи, для чего это все?" — поделился знаменитость.

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