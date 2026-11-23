Олег Винник

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Певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал с семьей в Германию, рассказал о своих заработках и расходах за границей.

Артист заверил, что якобы не получает социальной помощи, а зарабатывает благодаря музыкальной деятельности. О финансовой ситуации исполнитель рассказал в Instagram блогера Валерия Романко. По словам Винника, его основным источником дохода остается свой бренд.

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«Зарабатываю тем, что я есть. Нет (не на социальных выплатах — прим. ред.), ведь тогда сказал бы, что зарабатываю. Бог дал голос. Это можно назвать бизнесом», — заявил певец на русском языке и со смехом.

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Олег Винник / © скриншот с видео

В то же время артист признал, что его заработки не носят стабильного ежемесячного характера. Иногда он может долго не иметь концертов, а затем отправиться в тур и получить доход за короткий период. В частности, в декабре Винник планирует гастролировать по Европе.

Певец пояснил, что из-за такого графика не может назвать конкретную сумму, которую зарабатывает ежемесячно. Он также скептически высказался о публикациях в СМИ по поводу доходов знаменитостей.

«Ты не можешь этого сказать. Можешь полгода сидеть и ничего не делать, ничего не зарабатывать — а тут ты месяц поездишь в туре. Все это распределяешь. А если говорить о годовом доходе, то всему, что там пишет пресса об артистах, я не верю. Не знаю ни одного артиста, о чьих доходах написали правду», — подчеркнул Винник.

Олег Винник

Сколько денег нужно Олегу Виннику для жизни в Германии

Отдельно исполнитель поделился собственными представлениями о бюджете, позволяющем комфортно чувствовать себя в Германии. По его оценке, если жить в столице Германии, регулярно путешествовать и ездить в отпуск, понадобится не менее четырех тысяч долларов в месяц.

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В то же время, артист отметил, что для одного человека вполне достаточно и меньшей суммы. Среди постоянных расходов самого Винника — аренда жилья.

«Думаю, если жить в центре Берлина и куда-то летать в отпуск, как это делает значительная часть немцев, то нужно, по меньшей мере, четыре тысячи. Для одного человека 2500 долларов — это нормально. Я арендую квартиру», — объяснил музыкант.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о звездах, которые массово покидают Киев — почему Кравец, Сопонару и другие выехали из столицы и где живут сейчас.

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