Олег Винник рассказал о 21-летнем сыне в Германии и как он ему помогает в карьере

Олег Винник

Украинский певец Олег Винник высказался о своем сыне Юлиане, которого воспитывает в Германии.

Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения скандальный исполнитель с женой Таюне покинул Украину. Сейчас супруги поселились в Берлине, Германия. В интервью "РБК-Украина" Олег отметил, что является резидентом этой страны, но гражданство сохраняет все же украинское.

А вот сын Юлиан, по словам артиста, родился непосредственно в Германии. О гражданстве 21-летнего юноши Олег не стал подробно рассказывать. Тем не менее, скандальная звезда рассказал, что парень сейчас является студентом одного из немецких университетов и обустраивает свою жизнь за рубежом. Винник добавил, что Юлиан владеет украинским и немецким языками и на базовом уровне — русским.

Олег Винник / © РБК-Украина

«В Берлине я как-то стал. Здесь ребенок мой родился (в 2004 году — прим. ред.), пошел в детский сад, школу, гимназию и сейчас учится в университете. Сейчас он взрослый, он имеет водительские права и все остальное. И так проходит жизнь. До войны я был в Берлине, возможно, два месяца в год — летал к своему сыну», — поделился певец.

В то же время Олег отметил, что время от времени его сын помогает ему развивать певческую карьеру. Как оказалось, Юлиан разрабатывает идеи для контента и соответственно снимает его. Более того, иногда даже дает советы по публикации того или иного поста и прогнозирует его влияние на аудиторию.

«Иногда Юлиан, сын наш, снимает. У него есть очень оригинальные идеи. Но, как правило, он монтирует и у него очень круто получается. Семейный подрядчик», — рассказал Винник.

